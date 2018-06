Milan, Gazzetta dello Sport: "Gattuso avverte: servono rinforzi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gattuso avverte: servono rinforzi, ma la base c'è. Titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport sottolineando che il vero vincitore della stagione passata in casa Milan ci mette sempre la faccia. E ce l'ha messa anche ieri a Milan Tv, non potendo programmare l'estate visto che è tutto cristallizzato in attesa dell'Uefa: "Ultimamente siamo bloccati sul mercato ma Fassone e Mirabelli si occupano di quello. Io organizzo con loro quello che dobbiamo fare. Ormai lo sa anche mio figlio che cosa c’è da fare: speriamo di portare a casa giocatori importanti, dobbiamo rafforzare la squadra".