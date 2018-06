Milan, Gazzetta dello Sport: "I 21 giorni di Mister Li"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"I 21 giorni di Mister Li", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando del tentativo del presidente de Milan di assicurarsi un socio di minoranza. Già per fine mese, se non prima, potrebbero esserci novità, in vista chiaramente dell'aumento di capitale del 30 giugno. Le quote di minoranza che un investitore sarebbe pronto a rilevare - si legge - potrebbero essere anche molto 'alte', intorno al 40%. L'entrata di un socio frenerebbe l'avanzata di Elliott e sarebbe utile anche in chiave Uefa per presentarsi a Nyon con un partner noto ed economicamente solido e rovesciare un verdetto sulle coppe che ad oggi pare compromesso.