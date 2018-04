Milan, Gazzetta dello Sport: "Le tre carte di Rino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le tre carte di Rino, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per presentare la sfida casalinga contro il Sassuolo. Il gioco delle tre carte continua, come aveva già anticipato Gattuso, e dovrebbe premiare anche stavolta Cutrone. Complicato dare continuità in attacco considerando le difficoltà degli attaccanti, quelle fisiche di Kalinic che ha avuto più di un problema, ma anche psicologiche, oppure quelle tecniche di Cutrone che deve completarsi o d'ambientamento di André Silva. Se così non fosse l'attacco rossonero non si presenterebbe come il decimo del campionato.