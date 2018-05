Milan, Gazzetta dello Sport: "Pronto per la Juve"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan infernale, pronto per la Juve, scrive nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando del comodo poker al Verona - che retrocede matematicamente in B -, prima di sedersi al tavolo della Coppa Italia dove troverà la Juve. Partita vera non c'è stata: entrambe - si legge - non vedevano l'ora che finisse per motivi diversi con i rossoneri che poi hanno tirato il freno ed il Verona che non ha mai dato l'impressione di poter infastidire. Ora nel mirino dei rossoneri c'è la Coppa Italia.