Milan, Gazzetta: "Filtra pessimismo sulla sentenza Uefa"

Milan, è dura. Titola così nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport che analizza la situazione dei rossoneri che rischiano l'esclusione dalle Coppe. Da quello che filtra - si legge - la partita con l'Uefa dovrebbe portare allo scenario peggiore, quello dell'esclusione, anche se la strategia difensiva è di collocare Mr Li da una parte ed il club dall'altro per provare a segnare in contropiede all'Uefa. L'organo giudicante infatti ha legato le proprie motivazioni al mistero e la sfiducia che circondano proprio Li Yonghong, di cui si continua a sapere poco e si proverà a chiedere di giudicare i conti chiari e trasparenti del club e non di chi ne è a capo.