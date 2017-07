Milan, Gazzetta: "Per De Sciglio ora dipende tutto dalla Juventus"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ieri gli agenti di De Sciglio hanno incontrato nuovamente il Milan. Il club rossonero sa da tempo che De Sciglio quasi sicuramente non rinnoverà - sottolinea quest'oggi la Gazzetta dello Sport - e che Allegri stima molto il giocatore. Un anno fa la Juve arrivò a fare una maxi-offerta ai rossoneri, il Milan rifiutò salvo poi pentirsi un mese dopo. Adesso è il momento dell'attesa, come strategia di mercato per il contratto in scadenza tra un anno - si legge - e la Juve non ha fretta perchè il tempo gioca a suo favore. Un'offerta da Torino arriverà, probabilmente qualcosa tra i 5 ed i 10mln di euro.