Milan, Gazzetta: "Pessimismo anche in caso di appello al Tas"

L'Adjudicatory Chamber dell’Uefa tra una decina di giorni si esprimerà sull’esclusione del Milan dalle coppe, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando poi il ruolo anche del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna in caso di appello rossonero. L’ultima parola sulla vicenda quindi si avrà solo a fine mese e potrebbe diventare strategica - si legge - la scelta dell’arbitro: al Tas deciderebbero tre arbitri, uno nominato dal Milan, uno dall’Uefa, uno dal presidente della camera arbitrale. Sarà importante per il club scegliere un avvocato di prestigio, magari influente e portato - si legge - per opinione e formazione a votare per l’ammissione del Milan all’Europa League. Tra gli esperti c'è comunque un moderato pessimismo perché il Milan anche al Tas partirebbe sfavorito.