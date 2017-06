Milan, Gazzetta: "Tre i profili principali per sostituire Donnarumma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan lavora ad un nuovo portiere e sono tante le candidature. Secondo la Gazzetta dello Sport tre viaggiano alla stessa velocità: Leno del Bayer Leverkusen e vice di Neuer in nazionale, Neto della Juventus che Montella conosce bene da Firenze ma che viene valutato 10mln dalla Juventus (troppi per il Milan), e poi Mattia Perin, reduce dalla rottura del crociato sinistro e valutato 15mln da Preziosi. Nel secondo gruppo - si legge -, quello di chi ha al momento meno chance, altri due nomi: un profilo esperto come Reina ed un altro giovane promettente come Meret.