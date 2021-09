Milan, Giroud positivo al Covid. Corriere dello Sport: "Il francese è a rischio per Liverpool"

vedi letture

Una tegola vera e propria: Olivier Giroud, positivo al Covid appena dopo la scintillante doppietta contro il Cagliari, non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida contro la Lazio. Il francese - scrive oggi il Corriere dello Sport - è a rischio anche per l'esordio in Champions contro il Liverpool, in programma mercoledì 15 settembre. A fare da contraltare a questa pessima notizia c'è il rientro di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese potrebbe tornare arruolabile già per la sfida contro i biancocelesti, e non lasciare scoperto l'attacco rossonero.