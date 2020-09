Milan, Corriere della Sera: "Appesi a Ibra"

"Appesi a Ibra". Questo il titolo a pagina 38 che il Corriere della Sera dedica alla gara di domani sera che vede il Milan impegnato nel preliminare di Europa League: "Domani il debutto in Europa in una gara già decisiva per gli obiettivi del Milan. Zlatan gioca, manca un vice. Quelli di Elliott sono stati chiarissimi, l’Europa League è una mission aziendale. Per varie ragioni: tecniche, d’immagine e anche economiche".