Milan, Corriere dello Sport: "Brahim Diaz, derby d'Europa"

"Brahim Diaz, derby d'Europa". Questo il titolo a pagina 9 che il Corriere dello Sport dedica al fantasista rossonero, ex Real Madrid: "Doppietta con l'U21 conto le Far oer, adesso è pronto per la sfida di sabato. Può essere la spalla di Ibrahimovic contro l'Inter: "Noi in Champions? Mi tingo i capelli con Theo". Il Milan ha avviato i contatti col Real per un'opzione sul suo contratto".