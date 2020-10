Milan, Corriere dello Sport: "Calhanoglu ko, Pioli sceglie Diaz per sostituirlo"

Hakan Calhanoglu ko, potrebbe saltare le prossime tre partite. "Calhanoglu ko, Pioli sceglie Diaz per sostituirlo" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il turco è diventato un catalizzatore e il compito per l'ex Real non sarà semplice. Contro il Celtic dovrebbe infatti toccare a Brahim Diaz che ha fatto bene con il Crotone, trovando anche il gol, ma ora l'asticella si alza. Peraltro Pioli dovrà fare a meno per un'altra settimana di Ante Rebic, ancora ko per i problemi al gomito (ieri si è rivisto sul campo ma almeno fino a martedì continuerà a lavorare a parte).