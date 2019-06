© foto di Mattia Verdorale

"Donnarumma-PSG è più facile a dirsi". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere dello Sport dedica al futuro legato al portiere del Milan Gigio Donnarumma: "Il Milan punta a massimilizzare la plusvalenza mentre Areola nel pacchetto non convince. I due club sono a lavoro per un'operazione fondamentale per i rossoneri".