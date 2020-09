Milan, Corriere dello Sport dopo l'amichevole col Brescia: "Tonali subito, Ibra a rischio"

La giornata di ieri è stata anche quella del debutto assoluto per Sandro Tonali con la maglia del Milan. Solo un'amichevole (la partita del cuore del classe 2000, contro il suo Brescia), quindi non una gara ufficiale, ma il centrocampista appena acquistato dai rossoneri nella ripresa è entrato con la sua maglia numero 8, indossata per la prima volta. "Tonali subito, Ibra a rischio", titola il Corriere dello Sport, che racconta anche dello stop per Zlatan Ibrahimovic, a riposo per un trauma contusivo.