Milan, Corriere dello Sport: "Paquetà, ciao Milan: Hauge è già da Pioli"

"Paquetà, ciao Milan: Hauge è già da Pioli". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere dello Sport su due operazioni rossonere che vanno verso la conclusione. Il brasiliano venduto al Lione per 21 milioni. Ma è arrivato il baby norvegese, che ha stregato tutti nella gara di San Siro nei preliminari di Europa League con il FK Bodo Glimt. Mentre sfuma Wesley Fofana: il Saint Etienne no poteva dire no ad un'offerta irrinunciabile del Leicester.