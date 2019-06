© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport, si parla anche del Milan: "Per Boban e Maldini un avvio in salita", è il titolo dell'articolo. Ci sono infatti diverse difficoltà all'orizzonte per il nuovo corso rossonero, che ancora non è sicuro della partecipazione alla prossima Europa League. Nel frattempo la dirigenza è a colloquio con Giampaolo per pensare alle variabili tattiche da adottare in quest'annata. Un nodo importante è rappresentato dal regista: Praet e Torreira sono due candidati concreti. Donnarumma, infine, potrebbe essere sacrificato sul mercato (andrebbe al PSG) per risanare i conti.