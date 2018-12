Milan, Corriere dello Sport: "Più povero diavolo. Higuain insostenibile"

"Più povero diavolo". E' questo il titolo che si legge in taglio alto sul Corriere dello Sport. Spazio in prima pagina dunque anche per le vicende di casa Milan, dopo le sanzioni arrivate ieri dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario: multa di 12 milioni, rosa ridotta e bilancio bloccato. Il quotidiano sottolinea che così Gonzalo Higuain diventa un problema per gli insostenibili costi.