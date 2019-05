Milan, Corriere dello Sport: "Tecnico cercasi, avanza Giampaolo"

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport, si parla di Milan, con la società a caccia dell'erede di Gattuso sulla panchina rossonera: "Tecnico cercasi, avanza Giampaolo" è il titolo scelto dal giornale. Secondo quanto sostenuto dal quotidiano, tuttavia, il Milan dovrà prima cercare di modificare il suo assetto societario, andando a decidere il mister solamente in un secondo momento. Insomma, prima il responsabile dell'area tecnica, poi l'allenatore: per quanto riguarda il tecnico, in questo momento in prima fila c'è appunto Marco Giampaolo. Restano in corsa Simone Inzaghi, De Zerbi e Jardim.