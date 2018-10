Milan, Corriere dello Sport titola: "Gelo su Gattuso"

Dopo i due k.o. con Inter e Real Betis, non c'è un vento dolcissimo dalle parti di Milanello, tant'è che è stata nuovamente messa in discussione la figura di Rino Gattuso. "Milan, gelo su Gattuso" è il titolo che vi dedica il Corriere dello Sport, che parla di un allenatore rossonero sempre più isolato sia dai tifosi che dalla società, che ormai non lo difende più.