Milan, Gazzetta dello Sport: "Missione per Theo Hernandez"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla del calciomercato del Milan: "Missione per Theo Hernandez" è il titolo dell'articolo riferito all'interesse dei rossoneri per il forte laterale del Real Madrid. Il dt Paolo Maldini ha infatti incontrato il giocatore a Ibiza, gettando le basi per il trasferimento del terzino a Milano. Resta però da convincere il Real Madrid, in quanto serve un accordo sulla formula del trasferimento.