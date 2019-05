Milan, Gazzetta dello Sport: "Rivoluzione Gazidis"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche di Milan, con l'amministratore delegato Ivan Gazidis che sta pensando a come ridisegnare - e rivoluzionare - l'assetto societario. Tanti infatti i possibili cambiamenti a partire dalla prossima stagione: l'impressione è che sarà un Milan completamente diverso. A rischiare più di tutti, in particolare, sarebbero Leonardo e Gattuso, anche se con ogni probabilità i discorsi sull'allenatore verrebbero valutati solo dopo la scelta del direttore sportivo. In tal senso, spunta la candidatura di Campos del Lille. Gattuso avrebbe maggiori possibilità di restare nel caso in cui centrasse il quarto posto. Paolo Maldini, invece, dovrebbe restare al suo posto.

PSG su Donnarumma - Attenzione anche alle sirene dalla Francia per Gianluigi Donnarumma, che potrebbe anche lasciare con un'offerta adeguata. Con 50 milioni di euro, il giovane estremo difensore potrebbe infatti raggiungere Verratti a Parigi. Da valutare, tuttavia, quale altro portiere affiancherà: con Buffon c'è la possibilità di creare una coppia tutta italiana, con Aréola invece Raiola avrebbe due numeri 1 nella stessa squadra. Si vedrà.