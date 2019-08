"Parigi chiama": uno dei titoli più interessanti nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport è dedicato a Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan. Il quotidiano spiega come potrebbero nascere vari intrecci di mercato dall'eventuale affare che porterebbe il portiere classe '99 in Francia, al PSG. I francesi hanno ceduto Trapp (tornato al Francoforte) e cercano un portiere. La cessione di Donnarumma servirebbe al Milan per accelerare l'operazione Correa e per evitare di vedersi approssimare la scadenza: il contratto del portiere con i rossoneri terminerà infatti nel 2021.