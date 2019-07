Milan, Gazzetta dello Sport: "Una moto per la fascia: ecco Theo"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche del calciomercato del Milan. In particolare c'è un interessante approfondimento dedicato a Theo Hernandez, laterale sinistro in procinto di sbarcare in maglia rossonera. "Una moto per la fascia: ecco Theo" è il titolo dell'articolo dedicato al calciatore spagnolo. Ieri il calciatore è atterrato a Milano, oggi lo attendono le altre visite e quindi la firma: tutto è pronto dunque per l'inizio della sua avventura in Serie A.