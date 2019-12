© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Da Kalinic a Leao, 170 milioni finiti al Diavolo", si legge questa mattina sulle colonne del QS. "Higuain, Piatek, André Silva: la folle corsa della società rossonera a caccia di una punta che cambiasse la squadra. E ora si spera in Ibra", scrive il quotidiano sportivo. Circa 100 milioni sono stati spesi per Kalinic, André Silva e Higuain ed oggi di loro non c'è più traccia. A gennaio 2019 investimento da 38 milioni per Piatek: 11 gol nel girone di ritorno con il Milan, desaparecido totale quest'anno. Stessa sorte toccata a Paquetà, costato la stessa cifra e che oggi fa panchina, qualunque sia l'allenatore. Infine un altro giovane da collezione, quel Rafael Leao pagato 30 milioni di euro. Il risultato è sempre lo stesso: pochissimi gol e la necessità di ingaggiare uno come Ibrahimovic.