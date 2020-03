Milan, La Gazzetta dello Sport celebra Ibrahimovic: "Bomber del decennio"

Da un caso all'altro, ancora in taglio alto su La Gazzetta dello Sport spazio al Milan e a Zlatan Ibrahimovic: "Ibra, 60 gol in rossonero. E' il bomber del decennio", il titolo della Rosea, che non si sofferma sugli orizzonti dello svedese (rinnova o va via?), ma sul fatto che nessuno sia meglio di lui in rossonero dal 2010 ad oggi.