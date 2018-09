Milan, La Gazzetta dello Sport: "Con Elliott G8 possibile"

© foto di Pierpaolo

Il Milan parte dietro nella corsa verso lo scudetto, ma per qualcuno è una contendente seria. Il gap dalle altre big, però, è ancora evidente e La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, s'è chiesta come fare per colmarlo. "Milan, la lunga rincorda. Con Elliott G8 possibile", è il titolo al riguardo lanciato in prima pagina dalla Rosea.