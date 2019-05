Milan, La Gazzetta dello Sport: "Con Leonardo vacilla Maldini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio anche a Inter e Milan in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Milan attenzione, caduta miti: con Leonardo vacilla Maldini", titola di spalla il giornale rosa, secondo cui ai vertici del club rossonero potrebbe esserci davvero un ribaltone. Sull'altra sponda, "Icardi-Perisic, è l'ora Champions poi saluti". Sì, perché in casa Inter ci si gioca ancora la Champions League davanti a 70 mila spettatori, attesi domani a San Siro per la decisiva sfida all'Empoli.