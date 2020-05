Milan, La Gazzetta dello Sport confida in Ibrahimovic: "Specialista di straordinari estivi"

In taglio alto La Gazzetta dello Sport si dedica al Milan nella sua edizione odierna e, in particolar modo, c'è spazio per Zlatan Ibrahimovic. "Milan, Ibra specialista di straordinari estivi", il titolo del quotidiano rosa, che ricorda come negli Stati Uniti, nel corso della sua esperienza ai Los Angeles Galaxy, l'attaccante svedese si sia abituato a giocare in estate.