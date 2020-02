© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è soltanto la bagarre scudetto, in prima pagina su La Gazzetta dello Sport si parla anche del match tra Milan ed Hellas Verona. "Ibra non c'è", il titolo della Rosea. Una partita dunque impoverita dall'assenza dello svedese, colpito da un malanno e di conseguenza impossibilitato a scendere in campo a San Siro: "Il Milan misura l'influenza di Zlatan. Con Rebic-Leao vuole salire ancora".