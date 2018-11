Milan, La Gazzetta dello Sport e il sogno-Ibrahimovic: "Rino chiama!"

© foto di Pierpaolo

"Ibra, Rino chiama!". E' questo il titolo presente in taglio alto sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport dopo le parole di Gennaro Gattuso, che di certo non ha chiuso ad un eventuale ritorno dell'attaccante svedese. Rino, in conferenza stampa, ha avuto parole positive per Ibra e ha sottolineato che il Milan sia ancora attraente in ambito internazionale.