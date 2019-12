© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le squadre impegnate in Champions, scese in campo tra venerdì sera e ieri, oggi sarà la volta del Milan scendere in campo. Serve una vittoria, ma sul campo del Bologna sarà tutt'altro che facile. Sarà 'derby' tra le due squadre maggiormente interessate a Zlatan Ibrahimovic e La Gazzetta dello Sport non tarda a sottolinearlo anche in prima pagina: "L'ombra di Ibra. Piatek, ultima chance. Sinisa ritrova il Milan e torna in panchina". Sì, ci sarà anche Mihajlovic: quanti incroci a Bologna stasera.