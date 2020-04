Milan, La Gazzetta dello Sport e le lezioni online: "Professor Pioli"

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per gli affari del Milan, che Stefano Pioli che spiega come ha cambiato sistema di gioco. "Professor Pioli", il titolo della Rosea, che fa sapere come il tecnico rossonero stia tenendo lezioni su internet, lanciando un messaggio alla squadra: "Il mio Milan gira intorno a Ibra".