Milan, La Gazzetta dello Sport elogia i giovani: "Maldini jr in gol, ed è già DueMilan"

vedi letture

La giornata di ieri è stata anche quella del test tra il Milan e il Monza di Berlusconi e Galliani, vinto con un poker rossonero che porta le firme di Daniel Maldini, Kalulu e Colombo (56 anni in 3). "Maldini jr in gol: ed è già DueMilan", è il titolo che vi dedica La Gazzetta dello Sport in prima pagina: i rossoneri nati nel nuovo millenio si sono messi in vetrina.