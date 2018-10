Milan, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "La sfida di Gattuso"

© foto di Bonan

"La sfida di Gattuso". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al momento del tecnico del Milan, atteso stasera dalla delicata sfida di Europa League contro il Betis. "Ho passato di peggio", le sue parole in conferenza stampa messe in evidenza. Per la Lazio, invece, quasi un derby con Garcia a Marsiglia.