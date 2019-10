Milan, La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Giampaolo respira"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalla partita di stasera a quella già andata in scena ieri sera. Se in primo piano la Rosea si sofferma su Inter-Juve, in taglio alto non può che dedicarsi all'anticipo di ieri sera che ha visto un Milan soffrire e battere il Genoa a Marassi, un successo che salva la panchina di Marco Giampaolo: "Giampa respira", è il titolo. I rossoneri rimontano con l'ingresso di Paquetà e Leao e all'ultimissimo minuto vengono salvati da Reina, che si supera su calcio di rigore.