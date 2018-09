Milan, La Gazzetta dello Sport pressa Gattuso: "Sotto esame"

© foto di Pierpaolo

"Gattuso sotto esame". E' questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per parlare di Milan, dedicandogli uno spazio in taglio alto. Gli ultimi risultati stanno frenando gli entusiasmi in casa rossonera, così adesso starà all'allenatore calabrese provare a guarire la squadra nelle prossime tre partite. "E ritorna il fantasma di Conte", scrive ancora la Rosea. D'altronde si sapeva già: ad ogni periodo negativo si tornerà spesso a parlare dell'ex Chelsea.