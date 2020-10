Milan, La Gazzetta dello Sport: "Rinnovo Calhanoglu, c'è lo spettro del Manchester United"

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu continua a tenere banco in casa Milan. Rinnovo Calhanoglu, c'è lo spettro del Manchester United" scrive La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. Il contratto è in scadenza nel 2021, al momento nessuna intesa per il prolungamento. Entro il mese di novembre dovrebbe andare in scena un incontro tra le parti. La prima offerta di 3 milioni più bonus non sembra aver convinto Hakan che vorrebbe restare in rossonero, ma alle giuste condizioni. Il giocatore si aspetta una buona offerta che tenga conto dello status raggiunto nelle ultime stagioni. E spunta lo United sulle tracce del giocatore turco. Ma non solo: non mancano opportunità importanti anche in Spagna.