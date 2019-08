© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di spalla La Gazzetta dello Sport si concentra su Milan e Roma. "Leao convince, il Milan sorride. Suso-Fiorentina riapre Correa?", è il titolo del giornale, tra campo e mercato. I ragazzi di Giampaolo vincono in Kosovo dopo una bella accoglienza, con le reti di Borini e Pristina. Intanto, circa le trattative, i viola si sono fatti sotto per l'esterno spagnolo classe '93: serve la sua (o un'altra) cessione per provare a sbloccare l'affare-Correa, una operazione con l'Atletico Madrid da circa 40 milioni di euro.