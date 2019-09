© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le voci di esonero hanno già colpito Marco Giampaolo, visto che il Milan continua a non passarsela benissimo. Stasera i rossoneri sono chiamati al riscatto nella difficile sfida interna con la Fiorentina: servono i tre punti per superare il periodo no. Di spalla su La Gazzetta dello Sport si sposta l'attenzione anche sulla formazione di Giampaolo: "Giamburrasca contro la Viola: 'Ne usciremo col bel gioco'".