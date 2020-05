Milan, La Gazzetta dello Sport verso la ripartenza: "Pioli non molla"

Dopo le parole di Rangnick, uscito allo scoperto e per il quale si starebbe profilando un ruolo da dirigente-allenatore, c'è stata irritazione a Milanello. Stefano Pioli è ben deciso a giocarsi la conferma appena il campionato (eventualmente) ripartirà. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina anche a questa vicendo, titolando così: "Pioli non molla". Intanto i rossoneri hanno comunicato tramite una nota ufficiale che non c'è nessun positivo tra calciatori e staff testati.