Milan, La Stampa: "A Genova Giampaolo allontana la crisi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sempre in prima pagina, sempre su La Stampa, sempre in taglio alto. Anche il Milan si becca il titolo del quotidiano dopo il successo di ieri sul campo del Genoa, non senza una grossa sofferenza. "A Genova vittoria in rimonta. E Giampaolo allontana la crisi". Già, perché da ieri sera la posizione dell'allenatore ex Sampdoria è un po' più salda.