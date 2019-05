"A nervi scoperti": è molto eloquente il titolo sportivo de La Stampa, che si riferisce alla situazione del Milan. La squadra rossonera ha sì vinto nel posticipo con il Bologna, assestandosi al quinto posto in classifica, ma deve fare i conti con un crescente nervosismo. Non solo per l'espulsione di Paquetà: l'argomento del giorno è in particolare la lite tra Bakayoko e Gattuso, con il centrocampista che ha insultato l'allenatore rossonero, il quale a sua volta ha mandato in campo Josè Mauri al posto del francese. Il Milan resta dunque in corsa per la Champions, ma lo spogliatoio è una polveriera pronta ad esplodere.