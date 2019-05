© foto di Giacomo Morini

"Milan, tre punti per il sogno Champions". E' questo il titolo che La Stampa dedica al successo del Milan sul campo della Fiorentina ieri sera, malgrado un secondo tempo così così. Grazie ai tre punti conquistati i rossoneri hanno messo in ghiaccio la qualificazione alla prossima Europa League e si sono dati la possibilità di sperare ancora nel quarto posto che varrebbe il ritorno in Champions League.