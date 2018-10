Milan, QS-Sport: "Gattuso chiama Cutrone: salvami tu"

"Gattuso chiama Cutrone: salvami tu". Tra le aperture sportive del QS-Sport di oggi c'è spazio anche per la crisi del Milan. Dopo le sconfitte nel derby e in Europa League col Betis, mister Gattuso è pronto a cambiare modulo e pensa alle due punte per uscire dal tunnel. Proprio il giovane attaccante, a segno nell'ultimo match, potrebbe essere la soluzione giusta per sostenere un Pipita sempre più isolato e rimettere i bulloni sulla panchina di Gattuso (mai così tremolante).