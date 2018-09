© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gattuso nei guai. Higuain è solo dopo il ko di Cutrone". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Contro il Cagliari domenica sera (20,30) - si legge - sulle spalle del Pipita l’intero attacco rossonero. L’infortunio in cui è incappato Patrick Cutrone martedì nella gara della nazionale Under 21 italiana contro l’Albania ha lasciato di fatto l’argentino come unico centravanti a disposizione di Gattuso; il quale, ovviamente, spera che il Pipita (ancora a digiuno di reti, una contro la Roma gli è stata annullata per millimetrico fuorigioco) si dimostri all’altezza della situazione trascinando il Milan, soprattutto ora che le alternative mancano.