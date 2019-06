Milan, Tuttosport: "Decide tutto Maldini"

Nelle pagine interne di Tuttosport, si parla anche della ricostruzione del Milan: "Decide tutto Maldini" il titolo dell'articolo del quotidiano. E' infatti l'ex difensore, storica bandiera del club, a prendere le redini della situazione, da direttore tecnico. Scelto l'allenatore (sarà Giampaolo, in attesa di essere annunciato), sarà la volta del direttore sportivo, con già diversi nomi al vaglio. Igli Tare e Giovanni Sartori sono i più ambiti, ma attenzione a un possibile, clamoroso ritorno di Ariedo Braida. Club manager potrebbe diventare un'altra bandiera come Billy Costacurta, con Angelo Carbone per il settore giovanile. Intanto arrivano le prime indicazioni anche da Giampaolo: da Genova potrebbero seguirlo Andersen e Praet.