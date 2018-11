Milan, Tuttosport e il ricorso respinto: "Higuain fuori"

E' stato respinto il ricorso di Gonzalo Higuain, che salterà due turni di campionato. Il Milan così va in emergenza, Gennaro Gattuso deve inventarsi qualcosa per il match contro la Lazio di domani. "Higuain fuori", titola Tuttosport in prima pagina. Parlando d'attaccanti, c'è un altro che chiama il Milan ed è Zlatan Ibrahimovic: "Torno in Italia".