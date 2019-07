© foto di Mattia Verdorale

"L'obiettivo è Leao, il nuovo Mbappé". Questo il titolo a pagina dell'odierna edizione di Tuttosport dedicato al primo obiettivo in casa rossonero. Il milan studia la rivoluzione in attacco: "Il talento portoghese giocherebbe in coppia con Piatek davanti al trequartista Correa. Ma per completare il progetto prima servono cessioni importanti. Sul mercato Andrè Silva, Cutrone, Castillejo, Borini e Suso che piace a Roma e Siviglia".