Milan, Tuttosport: "Leonardo è al bivio"

Nelle pagine interne di Tuttosport non viene sottovalutata la situazione del Milan. I rossoneri sono infatti alle prese con alcune valutazioni sulla stagione in corso, in vista della prossima, mentre ci sono ancora in ballo obiettivi importanti da conquistare. L'accento viene in particolare posto sulla situazione di Leonardo, la cui conferma è tutt'altro che certa. Anzi, le voci di un possibile esonero ci sono, non tanto per il mercato, considerato sufficiente: il dirigente brasiliano è infatti riuscito a chiudere i colpi Piatek e Paquetà nel mese di gennaio. Restano sotto esame le situazioni venutesi a creare con altre componenti della società, come alcuni conflitti con Gattuso e Gazidis. Futuro nebuloso, dunque, ancora tutto da scrivere per Leonardo.