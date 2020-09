Milan, Tuttosport: "Paquetà è ai saluti"

Non c'è spazio nel Milan per Paquetà. Il centrocampista è destinato a lasciare i rossoneri in questa sessione di mercato. "Paquetà è ai saluti", il titolo a pagina 4 che Tuttosport dedica al brasiliano che non ha convinto nemmeno in questo periodo. Niente Irlanda per lui, non ha rapporti con Ibra, mentre il Lione ha iniziato a parlare con il suo procuratore.